Путин: Россия атакует украинскую инфраструктуру в ответ на действия Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что российская армия наносит удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Однако, по его словам, первыми начали те, кто атаковал Крымский мост.

«Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту, кто подорвал ЛЭП с АЭС Курска, кто не подвел воду в Донецк? Неподача воды в миллионный город — это акт геноцида»,— сказал президент.

Он отметил, что в ситуации с подачей воды в Донецк «никто нигде словом об этом не обмолвился». «Молчок полный! Стоит нам только пошевелиться, что-то сделать в ответ — шум, гам, треск на всю вселенную»,— заявил господин Путин. Он подчеркнул, что внешние реакции не помешают России выполнять боевые задачи.

«Все бредни информационного противостояния, информационные вбросы, всякие фейки должны остаться в стороне. Не должны мешать нам выполнять свой долг перед нашими людьми»,— добавил глава государства.

По словам Владимира Путина, российская авиация работает очень эффективно, «и штурмовики воюют отлично, и ''сушки'' (российские истребители Су-34, Су-35.— ''Ъ'') очень хорошо». «Вооружение хорошее. Оказывают существенный вклад в эффективность действий армии»,— заключил президент.

Россия начала регулярно наносить ракетные удары по крупным городам Украины 10 октября, после подрыва Крымского моста. Последний массированный удар был нанесен по территориям страны 15 ноября. В результате этих атак многие области Украины остались без воды и электричества. Воздушную тревогу по всей Украине в последний раз объявляли 5 декабря.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в трансляции «Ъ».

Дарья Эрозбек