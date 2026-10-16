Константин Шагимуратов сложил полномочия депутата Госдумы

«Разумеется, мы надеялись, что в Госдуме будет работать наш депутат. Наша избирательная кампания прошла достойно, а результат оказался значительно лучше, чем в 2021 году. Именно поэтому мы рассчитывали на мандат. Однако, по всей видимости, у Константина Ниловича были веские причины, о которых я пока не знаю. При встрече он все расскажет»,— отметил Владимир Нагорный.