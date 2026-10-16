Константин Шагимуратов сложил полномочия депутата Госдумы
В базе Госдумы опубликован проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата от «Справедливой России» Константина Шагимуратова. Как следует из документа, подписанного председателем комиссии парламента по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, и мандатным вопросам Эрнестом Валеевым, господин Шагимуратов обратился с письменным заявлением о сложении полномочий.
Постановление может быть рассмотрено на заседании Госдумы 20 октября.
Получить комментарии у Константина Шагимуратова не удалось: он не отвечал на звонки и сообщения в мессенджерах.
Председатель совета регионального отделения «Справедливой России" Владимир Нагорный сообщил, что узнал о решении господина Шагимуратова от «Ъ-Уфа».
«Разумеется, мы надеялись, что в Госдуме будет работать наш депутат. Наша избирательная кампания прошла достойно, а результат оказался значительно лучше, чем в 2021 году. Именно поэтому мы рассчитывали на мандат. Однако, по всей видимости, у Константина Ниловича были веские причины, о которых я пока не знаю. При встрече он все расскажет»,— отметил Владимир Нагорный.
Господин Нагорный добавил, что замена Константину Шагимуратову в парламенте будет определена центральным советом «Справедливой России».
Константин Шагимуратов избрался в Госдуму по партийному списку «Справедливой России». По Нефтекамскому округу он занял третье место, уступив представителям «Родины» и «Единой России». Во время избирательной кампании господин Шагумуратов через суд добился снятия с выборов 30-летнего «яблочника» Алексея Акименко, выдвинутого по тому же Нефтекамскому округу.
До избрания депутатом господин Шагимуратов представлял главу Башкирии в Курултае республики, а до того руководил Контрольно-счетной палатой региона.