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Коммерсантъ FM
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Правительство расширило перечень лечебных продуктов для детей с инвалидностью

Правительство России утвердило расширенный на девять позиций перечень продуктов лечебного питания для детей с инвалидностью на 2023 год. Распоряжение опубликовано на сайте правительства (.pdf). Теперь в нем 103 позиции.

Среди новых наименований — лечебное питание для детей с фенилкетонурией (нарушение обмена аминокислоты фенилаланина), муковисцидозом (поражение жизненно важных органов) и нарушением обмена жирных кислот.

Сегодня, 8 декабря, в ходе заседания правительства премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о выделении более 122 млн руб. на закупку препарата «Онкаспар» для лечения острого лейкоза у детей.

Перечень лечебного питания для детей с инвалидностью ежегодно формируется комиссией, организованной Минздравом. В основном он состоит из жидких и сухих смесей, которые приобретаются за счет федерального бюджета. Дети с инвалидностью получают их бесплатно по рецепту врачей.

Лусине Баласян

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