Строительство межвузовского кампуса в Тюмени пройдет в рамках ГЧП

Межвузовский кампус в Тюмени будет построен на основе механизмов государственно-частного партнерства. Министр образования РФ Валерий Фальков в ходе заседания правительства заявил, что из тюменский проект стал одним из девяти, кому был одобрен данный механизм.

Ранее губернатор Александр Моор заявлял, что кампус станет не только площадкой, где будут проживать студенты и преподаватели вузов, но и общественным пространством. Так, на его территории могут появиться технопарк, учебные лаборатории, сцена для культурных мероприятий, футбольное поле.

Изначально объект планировали строить на берегу реки Туры. Однако из-за «напряженности» бюджета на 2023 год было принято решение перенести строительство на другой участок.

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