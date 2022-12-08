Приморский суд Петербурга ограничил свободу женщине, чья дочь утонула в ванной

Приморский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Елены Михайловой, годовалая дочь которой утонула в ванне в процессе купания. Женщину признали виновной в оставлении в опасности и причинении по неосторожности, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Трагедия произошла еще в конце апреля. Будучи пьяной Елена Михайлова решила искупать своих детей в ванной в квартире на Авиаконструкторов. Она посадила в ванную двух детей, двухлетнего сына и годовалую дочь, после чего вышла из помещения. Девочка утонула.

Как установил суд, женщина ранее не судима, раскаялась и признала вину. Официально она не работает, по месту жительства характеризуется отрицательно, семья признана находящейся в социально-опасном положении. Ей назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на год и четыре месяца. Она не сможет покидать квартиру по ночам, посещать массовые мероприятия и принимать в них участие, выезжать за пределы Петербурга и менять место жительства без согласования с надзором.

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