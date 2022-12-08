Из Сочи на Кубу депортировали шесть нелегалов

Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю на основании судебных решений принудительно выдворили за пределы РФ шесть граждан Республики Куба. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Сначала кубинцев отправили из Сочи в Центр временного содержания иностранцев, находящийся в Гулькевичском районе. После этого судебные приставы проводили нелегалов до пункта пропуска через государственную границу в московском аэропорту.

С начала 2022 года сотрудники УФССП депортировали из Краснодарского края за пределы РФ 472 иностранных граждан и людей без гражданства, чье пребывание на территории нашей страны признано незаконным.

Альбина Баразгова

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