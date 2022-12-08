В Дагестане создадут штаб для изучения причин массовой гибели тюленей

Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил сформировать оперативный штаб по изучению ситуации после массовой гибели каспийской нерпы. В ходе исследования эксперты определят причину случившегося и возьмут все необходимые анализы.

Вдоль побережья Каспия на территории республики с 3 декабря было обнаружено 2,5 тыс. мертвых тюленей. Оперативный штаб поручено возглавить министру природных ресурсов и экологии республики Ибрагиму Ибрагимову. В состав штаба будут включены представители Росприроднадзора, Росрыболовства, Прикаспийского института биологических ресурсов, а также главы муниципальных образований и ученые.

«Для проведения исследований в республику прибыли специалисты-микробиологи, которые определят причину гибели, проведут необходимые лабораторные исследования патологического материала мертвых животных, бактериальный анализ, вирусологические исследования»,— сообщил господин Абдулмуслимов на созванном по этому поводу специальном совещании.

Руководителям муниципальных образований, в прибрежных зонах которых были найдены погибшие животные, поручено приступить к их безопасному вывозу и утилизации.

Юлия Рыбина, Махачкала