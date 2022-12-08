Дальневосточная ипотека продлена до 2030 года

Правительство выделит на реализацию программы дальневосточной ипотеки (ставка кредита 2%) в 2023–2025 годах около 70 млрд руб., из них 20 млрд — в 2023 году. Само действие программы продлено по поручению президента до 2030 года.

Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, за три года действия программы было выдано свыше 55 тыс. кредитов. Программой, помимо молодых семей до 35 лет, родителей-одиночек, воспитывающих ребенка в возрасте до 18 лет, участников программы «Дальневосточный гектар» и региональных программ трудовой мобильности, могут воспользоваться медицинские работники и педагоги, если они проработали не менее пяти лет на Дальнем Востоке.

Президент России Владимир Путин анонсировал продление ипотечной программы до 2030 года 7 сентября. По его данным, с помощью дальневосточной ипотеки более 48 тыс. семей смогли приобрести новое жилье по ставке в 2%. Ранее о продлении программы главу государства просил руководитель Минвостокразвития России Алексей Чекунков, объясняя это в том числе заинтересованностью застройщиков.

О ситуации на рынке потребительского кредитования — в материале «Ъ» «Кредиты подросли в сезон».

Михаил Беляев, Андрей Сапожников