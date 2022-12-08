Суд в Петербурге признал контент в 10 Telegram-каналов деморализующими и оскорбляющими военнослужащих

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга по иску от военного прокурора города признал информацию по 10 ссылкам на Telegram-каналы запрещенной к распространению в России. Контент в каналах назвали направленным на деморализацию и оскорбляющим военнослужащих ВС РФ.

Как сообщили «Ъ-СПб» в объединенной пресс-службе судов города, под запрет попали в том числе каналы с информацией о диверсиях на железнодорожных путях, о погибших военнослужащих российской армии, взятой из открытых источников, а также новостной канал о событиях в Украине.

Суд признал, что информация в каналах «используется в целях создания угрозы причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо помех функционированию или прекращению функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте