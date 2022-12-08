Имущество агрокомплекса «Кущевский», связанного с бандой Цапков, оценили в 1,3 млрд рублей

Имущество ООО «Агрокомплекс Кущевский», соучредителем которого является фигурант дела банды Цапков Федор Стрельцов, оценили в 1,3 млрд руб. Сведения об этом опубликованы на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Оценке подлежали земельные участки, принадлежащие организации по праву собственности и общедолевой собственности, права аренды на землю, автотранспорт и спецтехника, оборудование, офисная техника, оборотные активы. Рыночная стоимость недвижимости предприятия составила 1,06 млрд руб., движимого имущества — 76,9 млн руб., прав (требований) дебиторской задолженности и краткосрочных финансовых вложений — 168,4 млн руб.

Арбитражный суд Краснодарского края признал компанию несостоятельной в 2019 году. В отношении предприятия открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утверждена Наталия Ященко.

По данным «Спарк Интерфакс», ООО «Агрокомплекс Кущевский» зарегистрировано в 2014 году в Кущевском районе Краснодарского края. Выращивание зерновых культур является основным видом деятельности компании. Предприятие в равных долях принадлежит Федору и Светлане Стрельцовым. В 2020 году выручка организации составила 266,4 млн руб., чистая прибыль — 63,6 млн руб.

Совладельца компании Федора Стрельцова обвиняют в ряде тяжких экономических преступлений, которые в том числе связаны с незаконной попыткой получить под контроль 5,2 тыс. га сельхозземель, которые контролировала преступная группировка Цапков. Ему вменяют превышение должностных полномочий (ч. 2 ст. 201 УК РФ), мошенничество в особо крупном размере (ч. 7 ст. 159 УК РФ) и другие преступления. В настоящее время фигурант объявлен в международный розыск. По некоторым сведениям, он находится на территории Украины.

Подробнее о деле Федора Стрельцова читайте в материале «Ъ-Кубань» «Кущевский отжим».

Анастасия Донскова

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