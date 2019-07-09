Кущевский отжим

Арбитражный управляющий ООО «Агрокомплекс "Кущевский"» Игорь Григорян готовит ходатайство о введении в отношении предприятия процедуры конкурсного производства. Банкротство компании инициировало АО «Маяк», которому она должна более 250 млн руб. Бенефициар ООО «Агрокомплекс Кущевский» находится в международном розыске по обвинению в ряде экономических преступлений. Участники рынка и эксперты главной причиной банкротства агрокомплекса называют желание третьих лиц получить земельные активы последнего, которые составляют примерно 14 тыс. га и оцениваются в 210-300 млн руб.

Арбитражный управляющий ООО «Агрокомплекс "Кущевский"» Игорь Григорян готовит к подаче в Арбитражный суд Краснодарского края ходатайство о введении в отношении предприятия процедуры конкурсного производства. Информация об этом опубликована на сайте «Единого федерального реестра сведений о банкротстве». Процедура наблюдения была введена в отношении ООО в январе этого года по заявлению ликвидируемого АО «Маяк». На момент подачи заявления сумма требований составляла 12,5 млн руб. В апреле этого года краевой арбитраж удовлетворил ходатайство АО «Маяк» о внесении в реестр требований в размере 253,2 млн руб. Господин Григорян отказался сообщить подробности конфликта двух компаний, сославшись на коммерческую тайну. В реестре кредиторов ООО «Агрокомплекс Кущевский» числится 10 предприятий и физлиц.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, бенефициар ООО «Агрокомплекс "Кущевский"» Федор Стрельцов находится в международном розыске. Его обвиняют в ряде тяжких экономических преступлений, которые в том числе связаны с незаконной попыткой получить под контроль 5,2 тыс. га сельхозземель, ранее принадлежавших преступному клану Цапков. Под уголовным преследованием находятся и лица, в чьей собственности и под чьим контролем находится «Маяк». Речь идет о Светлане Мартыновой, осужденной за мошенничество с землями Цапков, ее отце Иване Колеснике, который проходит обвиняемым по делу, а также бывшем директоре «Маяка» Виталии Кошенке. По версии следствия, он на невыгодных для акционеров «Маяка» условиях, по заниженной цене, передал земли своего предприятия в аренду «Агрокомплексу "Кущевский"». И «Маяк», и «Агрокомплекс "Кущевский"» обладают в регионе крупным земельным банком. Происходящий между двумя компаниями судебный конфликт связан с наследием Цапков — крупными сельхозугодьями в Краснодарском крае, за обладание которыми сейчас борются крупнейшие в регионе и стране сельхозкомпании: концерн «Покровский» и «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева».

ООО «Агрокомплекс "Кущевский"» является владельцем 14 тыс. га земли в Кущевском районе — это один из крупнейших земельных активов в регионе из тех, которые могут быть выставлены на продажу. Эксперты оценивают один гектар земель сельхозназначения в 100—200 тыс. руб. По словам исполнительного директора Агропромышленного союза Кубани Михаила Бублика, если при проведении торгов лот не будет раздроблен, претендовать на его покупку смогут лишь несколько кандидатов.

«Сейчас на торги в крае выводят участки площадью до ста гектаров — обычно это делают муниципалитеты, или кто-то из фермеров. Стоимость земли составляет от 100 до 200 тыс. руб. за один гектар. Больше земли на Кубани нет, вся она была поделена еще в 90-е»,— прокомментировал господин Бублик.

Он пояснил, что, если земельный актив кущевского агрокомплекса выставят на торги, то это будет единственный и последний актив такого размера в регионе. Претендовать на него смогут крупные компании — такие, как концерн «Покровский» или «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», но может заявиться и какая-то московская компания.

По мнению юриста Руслана Шеметова, у банкротства «Агрокомплекса "Кущевский"» имеется интересант. «Весь это дележ изначально вырос на криминальной почве. Понятно, что всех интересует земля. Предприятие, очевидно, признают банкротом, его активы выставят на торги, и тот, кто на аукционе обойдет соперников — вероятно, и есть то самое третье лицо. Впрочем, и тут нас может ждать сюрприз - например, земли выкупят структуры, афилированные с администрацией региона»,— считает юрист. Он добавил, что, кому бы ни достался лот, владелец станет одним из крупнейших в крае держателей земельных активов.

Елена Рыжкова