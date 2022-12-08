Песков: о присоединении новых территорий к России речи не идет

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина о том, что присоединение новых регионов стало результатом спецоперации. Представитель Кремля подчеркнул, что одной из главных задач военной операции остается защита жителей Донбасса.

«В рамках защиты этих людей как раз образовались эти территории, которые были присоединены в результате проведенных там референдумов. Вот о чем говорил президент»,— сказал господин Песков.

На уточняющий вопрос журналистов, нет ли планов присоединять к России еще новые регионы, Дмитрий Песков ответил: «Об этом речи не идет. По крайней мере, никаких заявлений на этот счет не было, но все равно предстоит много работы по освобождению территорий. Вы знаете, что в ряде новых регионов РФ есть оккупированные территории, которые предстоит освободить. ...Я имею в виду часть Донецкой республики, в том числе и то, что вошло в состав РФ и потом было обратно оккупировано украинскими войсками». Господин Песков положительно ответил на вопрос, остается ли среди целей военной операции денацификация и демилитаризация Украины.

Представитель Кремля также прокомментировал предположение президента Украины Владимира Зеленского о том, что мирное время для украинцев может прийти в 2023 году. «В данном случае можно рассуждать до посинения, когда это все может закончиться. Зеленский знает, когда это может закончиться. Это все может закончиться завтра. При желании»,— сказал господин Песков.

Россия проводит на Украине военную операцию по приказу президента Владимира Путина с 24 февраля. В тот день в обращении глава государства заявил, что в планы РФ не входит оккупация территорий Украины. В конце сентября Россия присоединила Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. Российские военные не контролируют город Запорожье, а в ноябре ушли из Херсона. Сейчас его контролируют украинские военные.

Накануне, 7 декабря, господин Путин назвал «появление новых территорий значимым результатом для России»: «И, чего уж греха таить, Азовское море стало внутренним морем РФ — это серьезные вещи».

Подробнее о позиции президента — в материале «Ъ» «Русь, куда ж несешься ты?.. Нет совета».

Леонид Уварчев