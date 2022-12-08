Сотрудникам ГИБДД дали рекомендации, как общаться с агрессивными гражданами

Научный центр безопасности дорожного движения МВД РФ подготовил методические рекомендации «Совершенствование коммуникативных компетенций сотрудников ДПС Госавтоинспекции». Среди прочего в них даются советы по общению с агрессивными гражданами.

Сотрудникам ДПС рекомендуют «противопоставить агрессии гражданина выдержку и уверенность в себе», создать «спокойную деловую атмосферу». «Убедите себя в том, что это принесет больше пользы, помните, что ваше спокойствие передается гражданину»,— говорится в материалах (.pdf).

Рекомендуется также дать возможность гражданам выговориться и после приступать к выяснению причин нарушения. Если гражданин продолжит отвечать раздражительно и громко, то «можно задать вопрос или произнести фразу громко, объяснив повышение голоса желанием быть услышанным».

«В случае неподчинения гражданина законным требованиям предупредите его о намерении применить физическую силу, специальные средства и меры административно-процессуального воздействия»,— отмечается в материалах.

О правилах общения с ДПС — в колонке Ивана Буранова «Не покидайте постов».

Леонид Уварчев