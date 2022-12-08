В Дагестане ученик сельской школы распылил перцовый баллончик, 13 школьников были доставлены в больницу

13 учеников школы в Касумкенте (административном центре Сулейман-Стальского района Дагестана) были госпитализированы после того, как ученик седьмого класса распылил перцовую смесь из газового баллончика. Шестеро пациентов пока остаются в больнице, сообщила пресс-служба республиканского минздрава, остальные отпущены домой. Инцидент произошел вчера, 7 декабря.

По сообщению пресс-службы районной администрации, инцидент в школе №1 произошел днем 7 декабря, за десять минут до начала второй смены. Во время перемены ученик седьмого класса распылил в коридоре школы аэрозольный газовый распылитель «Зверобой 10 М», срок годности которого истек в 2016 году.

«Почувствовав запах в коридоре, учителя и заместитель директора вывели детей во двор. На место случившегося выехали представители правоохранительных органов и сотрудники Центральной районной больницы,— говорится в сообщении.— Оперативно была оказана помощь пострадавшим детям. В результате инцидента пострадали 13 детей. Все были доставлены в больницу, состояние троих из них оценивалось как средней тяжести».

Среди пострадавших оказались ученики шестого и седьмого классов, уточнили в республиканском управлении Следственного комитета России (СКР). По сведениям полиции, один из учеников седьмого класса по дороге в школу нашел баллончик и принес его на занятия, а другой ученик распылил его содержимое.

На место происшествия выехали руководители района. Половина госпитализированных были выписаны в тот же день. «Социально-психологическая служба школы и комиссия по делам несовершеннолетних района проводят с зачинщиком инцидента профилактическую работу»,— сообщили в районной администрации.

По сообщению минздрава Дагестана, семеро детей были выписаны домой после проведения детоксикационных процедур. В стационаре остаются шестеро учеников, их состояние оценивается как удовлетворительное. Домой они будут отпущены после контроля анализов.

Проверки в связи с инцидентом в школе проводятся в прокуратуре и республиканском управлении СКР.

Юлия Рыбина, Махачкала