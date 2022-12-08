Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Дагестане ученик сельской школы распылил перцовый баллончик, 13 школьников были доставлены в больницу

13 учеников школы в Касумкенте (административном центре Сулейман-Стальского района Дагестана) были госпитализированы после того, как ученик седьмого класса распылил перцовую смесь из газового баллончика. Шестеро пациентов пока остаются в больнице, сообщила пресс-служба республиканского минздрава, остальные отпущены домой. Инцидент произошел вчера, 7 декабря.

По сообщению пресс-службы районной администрации, инцидент в школе №1 произошел днем 7 декабря, за десять минут до начала второй смены. Во время перемены ученик седьмого класса распылил в коридоре школы аэрозольный газовый распылитель «Зверобой 10 М», срок годности которого истек в 2016 году.

«Почувствовав запах в коридоре, учителя и заместитель директора вывели детей во двор. На место случившегося выехали представители правоохранительных органов и сотрудники Центральной районной больницы,— говорится в сообщении.— Оперативно была оказана помощь пострадавшим детям. В результате инцидента пострадали 13 детей. Все были доставлены в больницу, состояние троих из них оценивалось как средней тяжести».

Среди пострадавших оказались ученики шестого и седьмого классов, уточнили в республиканском управлении Следственного комитета России (СКР). По сведениям полиции, один из учеников седьмого класса по дороге в школу нашел баллончик и принес его на занятия, а другой ученик распылил его содержимое.

На место происшествия выехали руководители района. Половина госпитализированных были выписаны в тот же день. «Социально-психологическая служба школы и комиссия по делам несовершеннолетних района проводят с зачинщиком инцидента профилактическую работу»,— сообщили в районной администрации.

По сообщению минздрава Дагестана, семеро детей были выписаны домой после проведения детоксикационных процедур. В стационаре остаются шестеро учеников, их состояние оценивается как удовлетворительное. Домой они будут отпущены после контроля анализов.

Проверки в связи с инцидентом в школе проводятся в прокуратуре и республиканском управлении СКР.

Юлия Рыбина, Махачкала

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...