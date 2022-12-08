В Белоруссии амнистируют несовершеннолетних и беременных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон об амнистии, приуроченной ко Дню народного единства (он отмечается в республике 17 сентября). Согласно документу освобождению от судебного наказания подлежат лица, совершившие «менее тяжкие» и не представляющие большой общественной опасности преступления.

Среди категорий лиц, подпадающих под амнистию в Белоруссии (по материалу БЕЛТА):

несовершеннолетние;

беременные женщины;

пенсионеры;

инвалиды I и II групп;

«отдельные лица, больные рядом заболеваний»;

ветераны боевых действий на территории других стран;

пострадавшие от аварии в Чернобыле или других радиационных катастрофах;

получившие ранения, контузии, увечья и заболевания во время прохождения военной службы или в ходе осуществления служебной деятельности;

женщины и одинокие мужчины с детьми младше 18 лет (кроме тех, кто совершил преступления в отношении несовершеннолетних).

«Предусмотрено также освобождение от наказания лиц, осужденных с отсрочкой исполнения наказания, с условным неприменением наказания, без назначения наказания, приговоры в отношении которых постановлены на день вступления в силу закона; осужденных к наказанию в виде ареста, а также ряда иных категорий осужденных»,— поясняется в материале белорусского агентства.

Документ не распространится на осужденных за терроризм или экстремизм, вопрос о сокращении срока для каждого подлежащего амнистии лица будет решаться в индивидуальном порядке.

Андрей Сапожников