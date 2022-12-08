Рейсы из Самары в Волгоград запустят в январе

Рейсы из Самары в Волгоград откроются 3 января следующего года. Авиаперевозки будут осуществлять компания Nordwind Airlines вместе с перевозчиком «Икар». Информацию разместил аэропорт Волгограда.

Отправиться из Самары в Волгоград и обратно можно будет дважды в неделю – по вторникам и пятницам. По вторникам самолет будет отправляться из Волгограда в 11:00 и прибывать из Самары – в 15:10 (время указывается местное для каждого аэропорта). Вылет из Самары в этот день запланирован в 14:35.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По пятницам самолет будет отправляться из Волгограда в Самару – 08:45 и прибывать обратно в Волгоград в 12:45. Из Самары в Волгоград в этот день он будет летать в 12:15. Время перелета составит 1 ч 35 мин.

Георгий Портнов