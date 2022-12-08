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Коммерсантъ FM
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У топ-менеджеров госкомпаний будут забирать 20% премий за плохие показатели

Правительство внесло изменения в рекомендации по формированию и применению ключевых показателей эффективности компаний с госучастием. Власти усилили ответственность топ-менеджеров за достижение показателей и своевременную публикацию отчетности. Теперь предусмотрена возможность «депремирования отстающих» на 20% от стимулирующих выплат и вознаграждение за достижение целей на сумму от 15% до 50% к годовой премии.

Распоряжение опубликовано на сайте правительства. Депремирование топ-менеджеров на сумму не меньше 20% стимулирующих выплат предусмотрено за неполное, несвоевременное и недостоверное раскрытие данных о достижении ключевых показателей эффективности. Скорректирована система премирования топ-менеджеров. Размер вознаграждения за достижение функциональных ключевых показателей эффективности составит от 15% до 50% совокупной годовой премии, «что послужит стимулом для руководителей активнее работать над реализацией значимых проектов».

Как напоминает кабмин, компании с госучастием с 2022 года обязаны ежеквартально отчитываться о достижении ключевых показателей эффективности. Общекорпоративные показатели характеризуют прибыльность организаций, функциональные — позволяют оценить работу, «связанную с реализацией значимых проектов». Ранее ключевые показатели эффективности утверждались советами директоров госкомпаний после согласования с профильными министерствами. Теперь решения будет принимать межведомственная рабочая группа.

Аппарат правительства ранее предложил придать проектной деятельности Белого дома новую форму. Этого предлагается достичь за счет четкого регламента ролей, функций, полномочий и ответственности ее участников и роботизации наиболее рутинных аспектов работы, включая автоматический мониторинг движения к национальным целям в рамках каждой проектной инициативы и контроль рисков по каждому треку.

Подробнее о реорганизации проектной деятельности — в материале «Ъ» «Столоначальная роботизация».

Леонид Уварчев

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