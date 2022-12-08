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Братья Жуки не смогли оспорить продажу коллекторам долга перед «Ассоциацией»

Нижегородский арбитражный суд отказал бывшему депутату заксобрания Вадиму Жуку, его жене Ирине и брату Валерию, которые оспаривали продажу старого долга по кредитному договору перед обанкротившимся банком «Ассоциация» коллекторской компании «Нейва».

Как следует из материалов дела, родственники в 2016 году заняли в банке 10 млн руб. с договорами поручительства своих компаний, но не смогли вернуть часть процентов, более миллиона рублей было взыскано судом. Управляющее банкротом Агентство по страхованию вкладов продало долг Жуков коллекторам в составе общей задолженности по кредитным договорам свыше 1,7 тыс. физлиц-заемщиков банка. Братья Жуки посчитали эту переуступку прав требований коллекторам неправомерной, но суд решил, что процедура продажи долга была законной.

Ранее именно обанкротившийся банк «Ассоциация» инициировал банкротство Вадима и Валерия Жука как граждан с реализацией их имущества. К последнему на дату признания банкротом требования кредиторов превышали 1,2 млрд руб.

Иван Сергеев

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