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В Забайкалье власти не дают 300 протестующим против затопления шахт организовать голодовку

Около 300 жителей поселка Вершино-Дарасунский Забайкальского края готовы объявить голодовку, но муниципальные власти не предоставляют им для этого помещение. Как сообщает региональное информагентство Chita.ru со ссылкой на организаторов акции, голодовку жители поселка намерены провести в связи с плановым затоплением золотодобывающих шахт местного градообразующего предприятия и сокращением сотрудников.

«Мы обращались в администрацию, просили, чтобы нам предоставили помещение. Сегодня пришел ответ с отказом. В здании администрации нам проводить голодовку не разрешили, в школе и спортзале тоже. Сейчас есть планы на одно помещение, но оно холодное — мы проверим, можно ли его протопить»,— цитирует агентство организаторов.

В администрации поселка «Ъ» подтвердили, что в их адрес поступала заявка на проведение акции. В настоящее время муниципальные власти пытаются договориться с местными жителями о компромиссном решении, проведении акции в ином формате, например «встречи с представителями региональных властей и собственников предприятия».

Источник «Ъ» в правительстве региона заявил, что проект консервации шахт мокрым способом согласован с Роснедрами и намечен на 2023–2024 годы. «Региональные власти в настоящее время заняты подготовкой программ переобучения работников шахты и оказания помощи в поиске вакансий»,— сказал собеседник.

Поселок Вершино-Дарасунский с населением около 5 тыс. человек находится в центральной части Забайкальского края, в 250 км от Читы. Градообразующим предприятием является ООО «Дарасунский рудник». Работы на руднике в связи с нерентабельностью добычи были остановлены в июле нынешнего года.

Влад Никифоров, Иркутск

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