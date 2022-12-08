Входящая в AEON «Северная звезда» получила иск на 145 млн рублей

В арбитражный суд поступил иск кемеровского ООО «Перспективные технологии» к ООО «Северная звезда» (входит в корпорацию AEON Романа Троценко), которое реализует на Таймыре проект обогатительной фабрики Западно-Таймырского промышленного кластера по производству угольных концентратов из коксующихся углей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Сумма требований составляет 145,2 млн руб. Иск поступил в суд 6 декабря, решение о принятии его к производству еще не опубликовано.

В ноябре 2020 года губернатор Красноярского края Александр Усс после встречи с Романом Троценко сообщал, что объем финансирования проекта строительства Западно-Таймырского промышленного кластера до 2025 года превысит 45 млрд руб. Он будет реализован в несколько этапов, общий объем финансирования не называется.

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Дарья Решетникова