Генпрокуратура сообщила о задержании в ОАЭ еще одного организатора пирамиды Finiko

В ОАЭ задержан один из организаторов финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова, сообщили в Генпрокуратуре РФ «РИА Новости». Ведомство намерено требовать его экстрадиции. В ноябре Генеральная прокуратура РФ направила запрос в Минюст ОАЭ с требованием выдать еще одного сооснователя Finiko Зыгмунта Зыгмунтовича, который также был задержан в этой стране ранее.

По данным Генпрокуратуры, Эдвард Сабиров был объявлен в международный розыск 12 ноября. 30 ноября национальное бюро Интерпола ОАЭ сообщило о его задержании. В надзорном ведомстве уточнили, что после перевода необходимых для экстрадиции документов, в Минюст ОАЭ направят запрос о выдаче господина Сабирова.

«НЦБ Интерпола МВД России с целью уведомления эмиратской стороны направлено подтверждение намерения требовать его (Эдварда Сабирова.— "Ъ") выдачи в Россию и ходатайство о содержании его под стражей в течение 60 суток с момента задержания»,— следует из сообщения ведомства.

В декабре 2020 года прокуратура Татарстана выявила в деятельности Finiko признаки финансовой пирамиды. В 2021 году Банк России включил Finiko в список компаний с признаками нелегальной деятельности. По данным МВД, от деятельности Finiko пострадали не менее 10 тыс. человек, которые вложили в пирамиду 5 млрд руб. По состоянию на конец июня текущего года под стражей находилось десять организаторов и участников финансовой пирамиды, девять предполагаемых участников преступной организации объявлены в федеральный розыск.

Подробнее — в материале «Ъ» «Строителя пирамиды нашли в Эмиратах».

Милена Костерева