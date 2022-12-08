МВД объявило в федеральный розыск блогера Камикадзе Ди

В базе розыска МВД России появилась карточка с оппозиционным блогером Камикадзе Ди (настоящее имя Дмитрий Иванов). Ранее Минюст внес господина Иванова в реестр иностранных агентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Иванов

Фото: @kamikadzedead Дмитрий Иванов

Фото: @kamikadzedead

На сайте ведомства сообщается, что Дмитрий Иванов разыскивается по статье УК РФ. Другой информации МВД не приводит.

Дмитрий Иванов — ведущий YouTube-канала Kamikadzedead с 1,7 млн подписчиков. С 2007 года ежедневно выпускает ролики с политическими обзорами. В 2010 году стал одним из продюсеров сайта Rutube. Занял должность главного редактора сайта CarambaTV.ru в январе 2011 года. Весной 2017-го господин Иванов эмигрировал в Чехию, объяснив это цензурированием роликов YouTube в России.

8 сентября в отношении Дмитрия Иванова завели уголовное дело по статье о распространении фейков о ВС РФ (ст. 207.3 УК РФ) за освещение военной операции на Украине. 23 сентября Минюст внес блогера в список иностранных агентов.

Милена Костерева