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Коммерсантъ FM
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МВД объявило в федеральный розыск блогера Камикадзе Ди

В базе розыска МВД России появилась карточка с оппозиционным блогером Камикадзе Ди (настоящее имя Дмитрий Иванов). Ранее Минюст внес господина Иванова в реестр иностранных агентов.

Дмитрий Иванов

Дмитрий Иванов

Фото: @kamikadzedead

Дмитрий Иванов

Фото: @kamikadzedead

На сайте ведомства сообщается, что Дмитрий Иванов разыскивается по статье УК РФ. Другой информации МВД не приводит.

Дмитрий Иванов — ведущий YouTube-канала Kamikadzedead с 1,7 млн подписчиков. С 2007 года ежедневно выпускает ролики с политическими обзорами. В 2010 году стал одним из продюсеров сайта Rutube. Занял должность главного редактора сайта CarambaTV.ru в январе 2011 года. Весной 2017-го господин Иванов эмигрировал в Чехию, объяснив это цензурированием роликов YouTube в России.

8 сентября в отношении Дмитрия Иванова завели уголовное дело по статье о распространении фейков о ВС РФ (ст. 207.3 УК РФ) за освещение военной операции на Украине. 23 сентября Минюст внес блогера в список иностранных агентов.

Милена Костерева

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