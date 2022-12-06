Под Севастополем ПВО уничтожили два беспилотника

Ночью под Севастополем были уничтожены два беспилотных летательных аппарата. Это произошло на большом расстоянии от берега, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу губернатора города Михаила Развожаева.

«Губернатор данную информацию не публиковал у себя, так как военные сработали штатно, никто из севастопольцев даже не услышал никаких звуков, сопутствующих данной работе»,— отметили в пресс-службе губернатора.

В ведомстве подчеркнули, что Михаил Развожаев сообщает о ПВО, если их работа требует объяснений. Информация о каждом действии ВС РФ не публикуется.

Атаки БПЛА в районе Севастополя совершаются регулярно. В конце ноября только за одни сутки российские средства ПВО сбили пять беспилотных летательных аппаратов в районе газоконденсатных месторождений в Черном море и в районе Севастополя.

Татьяна Ручкина

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