Завершено расследование дела бывшего зампрокурора Новосибирской области

Завершено расследование уголовного дела о коррупции в отношении бывшего зампрокурора Новосибирской области Андрея Турбина, сообщает РИА Новости. «Следствием установлено, что один из предпринимателей передал Турбину через посредника взятку в общей сумме свыше 3 млн руб.»,- сказал агентству председатель СК РФ Александр Бастрыкин. По его словам, за это вознаграждение Андрей Трубин должен был обеспечить переквалификацию действий фигуранта дела на менее тяжкую статью УК, а также вынести необходимое процессуальное решение и информировать о его ходе и результатах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Управление Судебного департамента в НСО Фото: Управление Судебного департамента в НСО

Андрей Турбин был задержан в феврале в Новосибирске. Также были задержаны бывший прокурор региона Владимир Фалилеев, экс-зампрокурора области Любовь Кузьменок была объявлена в розыск. Позднее она приехала в Москву, чтобы сдаться следователям.

Бывшие высокопоставленные сотрудники прокуратуры Новосибирской области обвиняются в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, санкция по ней — от восьми до 15 лет лишения свободы). В августе суд смягчил меру пресечения Андрею Турбину, заменив содержание в СИЗО на домашний арест.

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Анна Егорова