Жителя Удмуртии приговорили к обязательным работам за избиение двух маленьких сыновей

В Удмуртии суд вынес приговор в отношении 42-летнего жителя Красногорского района, которого признали виновным в жестоком обращении с детьми и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей (ст. 156 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что отец двух сыновей в возрасте четырех и пяти лет систематически избивал детей по незначительному поводу. При этом он находился в состоянии опьянения и устраивал дома скандалы. В частности, он бил мальчиков кулаками и пластиковым веником по голове, а также наносил удары детям ногой по ягодицам. Кроме того, он бросил своего 4-летнего сына об спинку кровати.

Суд назначил виновному наказание в виде 180 часов обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил.