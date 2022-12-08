В Ростове открыли после реконструкции бассейн «Волна»

Реконструкция бассейна «Волна» в Ростове-на-Дону завершена. В среду прошло его торжественное открытие, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ремонтные работы длились два года. Вид здания, построенного в 1975 году, не изменился. В бассейне работают восемь плавательных дорожек. Занимаются в «Волне» более 600 человек.

Отмечается, что в этом году на базе бассейна создана первая в ЮФО спортивная секция по прыжкам в воду. Также в городе активно развивается современное пятиборье, спортивное плавание и дайвинг.

Кристина Федичкина