В «Домодедово» открыли новый сегмент пассажирского терминала

В московском аэропорту «Домодедово» в тестовом режиме заработал новый сегмент пассажирского терминала. Он будет обслуживать внутрироссийские рейсы. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в Telegram.

«Этой ночью из нового сегмента аэровокзала DME (Т2) вылетят первые пассажиры. Сегодня, в Международный день гражданской авиации, аэропорт "Домодедово" в тестовом режиме открыл новый сегмент пассажирского терминала для обслуживания внутрироссийских рейсов»,— говорится в сообщении аэропорта.

Разрешение на эксплуатацию этого терминала было выдано Росавиацией в октябре. Площадь терминала превышает 238 тыс. кв. м. Он может пропускать до 20 млн пассажиров ежегодно. Вместе с ним площадь пассажирского терминала «Домодедово» вырастет до 500 тыс. кв. м. По информации «Домодедово», новый сегмент сделает терминал одним из крупнейшим в Европе.

Анастасия Ларина