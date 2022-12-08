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Коммерсантъ FM
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Посла России вызовут в МИД Молдавии после падения ракеты на границе с Украиной

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщила, что российского посла вызовут в министерство иностранных дел после инцидента с упавшей на границе с Украиной ракетой. 5 декабря возле города Бричаны нашли неразорвавшуюся ракету.

«Я знаю, что министерство иностранных дел и европейской интеграции вызовет посла России для обсуждения этих тем»,— сказала госпожа Гаврилица в эфире TVR Moldova. По ее словам, Молдавия проведет расследование, чтобы установить, кому принадлежала упавшая ракета.

31 октября в Молдавии упали обломки ракеты, сбитой украинской системой ПВО. После этого власти Молдавии выслали из страны российского дипломата. 10 октября МИД Молдавии сообщил о нарушении воздушного пространства страны российскими ракетами, запущенными в сторону Украины. Президент Молдавии Майя Санду назвала этот инцидент нарушением статуса нейтралитета ее страны.

Подробнее об инциденте — в материале «Ъ» «Ракета Польшей пошла».

Анастасия Ларина

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