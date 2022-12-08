«Дождь» не будет возвращать на работу уволенного журналиста Коростелева

Главный редактор телеканала «Дождь» (признан иностранным агентом) Тихон Дзядко (признан иностранным агентом) заявил, что журналиста Алексея Коростелева, уволенного за фразу о помощи российским солдатам, не будут восстанавливать на работе. Об этом господин Дзядко сообщил в эфире латвийского канала LTV во время дискуссии с главой совета по электронным СМИ Латвии Иварсом Аболиньш.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный редактор телеканала «Дождь» (признан иностранным агентом) Тихон Дзядко (признан иностранным агентом)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Главный редактор телеканала «Дождь» (признан иностранным агентом) Тихон Дзядко (признан иностранным агентом)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Господин Дзядко назвал «личным мнением» слова генерального директора «Дождя» Натальи Синдеевой (признана иностранным агентом) с просьбой к покинувшим телеканал журналистам вернуться на работу. По словам Тихона Дзядко, он, а не Наталья Синдеева определяет редакционную и кадровую политику «Дождя».

6 декабря Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию «Дождя». Решение приняли в интересах «государственной безопасности и общественного порядка». Это произошло вслед за увольнением Алексея Коростелева руководством канала.

1 декабря в эфире «Дождя» Алексей Коростелев зачитывал просьбу редакции отправлять на почту сообщения о нарушениях в ходе мобилизации и выразил надежду на то, что канал поможет решить их. Это расценили как поддержку российской армии. После увольнения журналиста в знак поддержки с телеканала ушли еще несколько сотрудников.

Как сообщил глава Совета по электронным СМИ Латвии Иварс Аболиньш, у медиарегулятора была еще одна претензия к работе канала. По его словам, «Дождь», получивший летом латвийскую лицензию, должен был сопровождать эфир переводом на государственный язык Латвии. Он заявил, что «Дождю» было дано время для выполнения этого требования, но вплоть до декабря ничего не было сделано.

Анастасия Ларина