Комитет Сената США признал действия России на Украине геноцидом

Комитет Сената Конгресса США по международным отношениям признал действия России на Украине геноцидом. На заседании комитета была принята соответствующая резолюция, сообщает WCBC Radio.

«Преступления, совершаемые против украинского народа … противоречат бесчисленным международным конвенциям и могут быть охарактеризованы только как геноцид»,— прокомментировал сенатор Бен Кардин (демократ от штата Мэриленд). Соавторами резолюции также выступили сенаторы Роджер Уикер (республиканец от штата Миссисипи), Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут), Роб Портман (республиканец от штата Огайо).

Документ:

осуждает Россию «за совершение актов геноцида против народа Украины»;

призывает США с союзниками по НАТО и ЕС поддержать правительство Украины для предотвращения дальнейших актов геноцида против украинского народа;

поддерживает трибуналы и международные уголовные расследования для привлечения к ответственности российских политических лидеров и военнослужащих;

призывает президента применить санкции в рамках Акта Магнитского против виновных или причастных к геноциду.

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Мария Федотова