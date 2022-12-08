Электронными госуслугами воспользовались уже почти две трети россиян

Среди государственных и муниципальных электронных услуг у россиян наибольшей популярностью пользуются услуги в сфере здравоохранения — в 2021 году за ними обратились 44,6% всех жителей страны, сообщили в Институте статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. Услуги, связанные со здоровьем, лидируют во всех возрастных группах, но далее начинаются возрастные различия. У молодежи (15–25 лет) высок спрос на образовательные услуги, у людей среднего возраста (25–54 года) — на взаимодействие с налоговыми органами и МВД/ГИБДД, у пожилых людей (старше 65 лет) — на услуги социального обеспечения и сферы ЖКХ.

В ИСИЭЗ отмечают, что за 2019–2021 годы доля россиян в возрасте от 15 лет, получивших государственную или муниципальную услугу в электронном виде, увеличилась с 53,5% до 63,8%. При этом наибольший рост пришелся на период жестких пандемийных ограничений. Увеличилась и доля россиян, зарегистрированных на портале «Госуслуги»: с 55,9% до 74,5%.

Чаще всего граждане обращаются к сайтам и порталам государственных или муниципальных услуг для получения информации (48% от общей численности населения в возрасте от 15 лет). По этому показателю РФ занимает 24-е место в Европе (из учтенных 37). В лидерах — Дания (91%), Финляндия (86%) и Швеция (85%). 36% россиян на порталах записываются на прием в госорганы, 35% вносят платежи, 28% — отправляют заполненные формы и заявления.

Эксперты прогнозируют, что аудитория пользователей электронных услуг будет расти, в том числе из-за расширения функционала порталов. В начале ноября глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что количество подтвержденных учетных записей на «Госуслугах» уже превысило 100 млн.

В 2022 году РФ заняла 42-е из 93 мест в рейтинге стран по уровню развития электронного правительства. Эксперты ООН отнесли Россию к числу стран с «очень высоким» уровнем соответствующего индекса (EGDI), что в значительной степени было обусловлено хорошими показателями развития человеческого капитала, а также распространенности телеком-инфраструктуры. При этом было отмечено, что этой группе стран надо больше внимания уделять улучшению предоставления онлайн-услуг (см. “Ъ” от 11 октября).

Венера Петрова