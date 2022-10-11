Электронному правительству РФ не хватило онлайна

Россия в 2022 году заняла 42-е место в рейтинге стран по уровню развития электронного правительства (всего в списке 93 государства). Такой перечень раз в два года составляет Департамент экономического и социального развития ООН. Места в нем определяются на основе значения сводного индекса развития электронного правительства (E-Government Development Index, EGDI), состоящего из трех субиндексов: состояние телекоммуникационной инфраструктуры, человеческого капитала и электронных государственных сервисов. В этом году топ-5 составили Дания, Финляндия, Южная Корея, Новая Зеландия и Швеция.

По итогам 2020 года позиция РФ была повыше — 36-е место. Сейчас она расположилась между Аргентиной (41-е место) и Китаем (43-е). Также в числе ближайших соседей — Бельгия (39-е место), Сербия (40-е) и Хорватия (44-е). Значение индекса развития электронного правительства у РФ равно 0,8162 балла — что выше среднемирового значения в 0,6102 балла.

Субиндекс государственных онлайн-сервисов — это оценка доступности получения услуг через официальные каналы. Субиндекс телекоммуникационной инфраструктуры представляет собой среднее арифметическое четырех показателей (в расчете на 100 жителей): количество интернет-пользователей, абонентов мобильной и беспроводной широкополосной связи, а также фиксированного широкополосного доступа. Субиндекс человеческого капитала включает оценку уровня грамотности взрослого населения; коэффициент охвата начальным, средним и высшим образованием; ожидаемую продолжительность образования и среднюю продолжительность школьного обучения.

Эксперты ООН отнесли РФ к числу стран с очень высоким уровнем индекса EGDI (что в значительной степени обусловлено высокими или очень высокими показателями в области человеческого капитала и телеком-инфраструктуры), которым при этом надо больше внимания уделять улучшению предоставления онлайн-услуг. Отметим, что в апреле этого года российское правительство утвердило документ, в соответствии с которым все госуслуги к концу 2023 года будут предоставляться в электронном формате. По замыслу властей, это должно позволить сократить бумажный оборот, сэкономить время и финансы граждан, а также значительно сократить сроки предоставления услуг.

Венера Петрова