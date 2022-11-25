Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Страна непуганых бомбардировщиков

США впервые покажут суперсекретный самолет B-21

На предстоящей неделе США впервые продемонстрируют публике свой стратегический бомбардировщик нового поколения B-21 Raider, до сих пор державшийся в строгой секретности. В последний раз США представляли новый бомбардировщик еще во время холодной войны. В будущем B-21 должен стать одним из ключевых элементов ядерной триады США. Для российско-американских договоренностей в сфере контроля над вооружениями он может стать новым вызовом.

Предыдущая фотография
Cтратегический бомбардировщик нового поколения B-21 Raider

Cтратегический бомбардировщик нового поколения B-21 Raider

Фото: Northrop Grumman

Cтратегический бомбардировщик нового поколения B-21 Raider

Cтратегический бомбардировщик нового поколения B-21 Raider

Фото: Northrop Grumman

Следующая фотография
1 / 2

Cтратегический бомбардировщик нового поколения B-21 Raider

Фото: Northrop Grumman

Cтратегический бомбардировщик нового поколения B-21 Raider

Фото: Northrop Grumman

До сих пор публике показывались лишь компьютерные изображения новейшего американского стратегического бомбардировщика B-21. В октябре корпорация Northrop Grumman продемонстрировала 11-секундное видео с этим летательным аппаратом, но сам он был прикрыт огромным белым полотнищем. В конце ролика на экране высвечивалась дата: 2 декабря 2022 года. И надпись: «Это изменит все». В этот день журналисты смогут наконец заснять физический прототип бомбардировщика, аналога которому, как утверждают его разработчики, в мире пока нет.

Показ на заводе Northrop Grumman в городе Палмдейл (штат Калифорния), впрочем, тоже пройдет в условиях ограниченного доступа: фотографам заранее указали, с каких ракурсов машину можно снимать, а с каких нельзя, и запретили брать с собой телеобъективы. Пентагон хочет показать свое новое чудо техники, но так, чтобы оппоненты — прежде всего Россия и Китай — не узнали о нем лишнего.

«Презентация B-21 Raider станет историческим моментом для наших военно-воздушных сил и страны. В последний раз мы представляли новый бомбардировщик более 30 лет назад»,— заявил начальник штаба ВВС генерал Си Кью Браун. По его словам, ударный бомбардировщик шестого поколения постепенно заменит B-1 Lancer, B-2 Spirit (именно он был представлен в конце холодной войны — 22 ноября 1988 года там же, в Палмдейле) и B-52 Stratofortress (спроектированный еще в 1950-х). B-21 Raider станет основой стратегической авиации США.

Новый самолет способен нести как обычное, так и ядерное оружие. По данным Пентагона, он обладает «непревзойденной малозаметностью» и «повышенной выживаемостью».

По форме он — так же, как и B-2 — напоминает «летающее крыло», но, видимо, будет несколько меньших размеров (с размахом крыльев не более 45 метров). Машину назвали не B-3, как многие изначально ожидали, а B-21: «бомбардировщик 21-го века». Raider — в честь «рейда Дулиттла» — знаменитого налета 16 американских бомбардировщиков на Японию в 1942 году под руководством Джеймса Дулиттла. В церемонии наделения летательного аппарата таким названием принял участие последний живой ветеран этого рейда Ричард Коул.

Первый испытательный полет прототипа B-21 должен состояться в 2023 году с авиабазы Эллсуорт (Южная Дакота). Изначально он планировался на конец 2021 года, но затем неоднократно переносился. На заводах Northrop Grumman в разной степени сборки сейчас находятся еще пять таких машин. Контракт на разработку бомбардировщика компания подписала с Пентагоном в 2015 году в рамках программы Long Range Strike Bomber («дальний ударный бомбардировщик»), выиграв тендер у консорциума Boeing и Lockheed Martin.

Американские СМИ тогда сообщали, что на соответствующие работы из бюджета будет выделено более $21 млрд. Впоследствии ВВС США заказали около ста B-21. Стоимость одного самолета оценивается в $639 млн. Пентагон может в будущем дозаказать еще примерно 50 таких аппаратов. Принятие B-21 на вооружение ожидается в 2025–2027 годах.

«Появление B-21 станет довольно важным фактором международной безопасности, причем как в ядерной, так и в неядерной сфере,— считает научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович.— Обращает на себя внимание достаточно значительное число планируемых бомбардировщиков, хотя и по существующим B-2A были значительно более серьезные идеи, прерванные прекращением прошлой холодной войны».

Важным с точки зрения интересов России эксперт также считает тот факт, что сразу запланированы и «ядерный», и «неядерный» варианты бомбардировщика.

«Практика в сфере контроля над вооружениями, в том числе и в рамках действующего Договора о стратегических наступательных вооружениях между Россией и США, показывает, что вывод из зачета стратегических бомбардировщиков, адаптированных под исключительно неядерные вооружения, является задачей решаемой, но далеко не самой простой, и до сих пор у российской стороны остаются вопросы по таким процедурам в отношении части американского парка B-52H»,— напомнил он.

Китай показал новейшие вооружения и разработки национального ВПК

Соответственно, если предположить, что по мере строительства B-21 Raider сохранится контроль над стратегическими наступательными вооружениями в том или ином формате, то заранее, по словам эксперта, следует подумать над верифицируемыми внешними и функциональными отличиями «ядерных» и «неядерных» бомбардировщиков. «С другой стороны, здесь мы видим очередной аргумент в пользу приверженности российскому подходу в части так называемого уравнения безопасности, то есть учета всех — ядерных и неядерных — вооружений, способных выполнять стратегические задачи»,— отмечает Дмитрий Стефанович, добавляя, что в этом плане B-21 (в связке с существующими неядерными крылатыми ракетами семейства JASSM и перспективной ядерной LRSO) «является ярчайшим примером именно такого оружейного комплекса».

Российское ПАО «Туполев» тем временем работает над собственным «летающим крылом»: перспективным авиационным комплексом дальней авиации (ПАК ДА, «изделие 80»).

В 2019 году Казанский авиазавод имени Горбунова (филиал ПАО «Туполев») приступил к созданию опытных образцов ПАК ДА (их количество не раскрывалось), а выкатку первого из них планировалось осуществить в 2021–2022 годах (см. “Ъ” от 14 мая 2019 года). Пока этого не произошло. Военные исходили ранее из того, что первый полет ПАК ДА совершит в 2025–2026 годах, а серийное производство начнется в 2028–2029 годах. Однако в итоге сроки, видимо, сдвинутся.

Что касается Китая, то 11 ноября издание South China Morning Post со ссылкой на источники в военных кругах сообщило, что КНР может вскоре представить образец своего нового бомбардировщика Xian H-20. Он, как отмечалось, также разработан с задействованием стелс-технологий и призван стать ответом на американский B-21. Однако китайские власти этот вопрос пока официально не комментируют.

Елена Черненко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...