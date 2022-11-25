Страна непуганых бомбардировщиков

На предстоящей неделе США впервые продемонстрируют публике свой стратегический бомбардировщик нового поколения B-21 Raider, до сих пор державшийся в строгой секретности. В последний раз США представляли новый бомбардировщик еще во время холодной войны. В будущем B-21 должен стать одним из ключевых элементов ядерной триады США. Для российско-американских договоренностей в сфере контроля над вооружениями он может стать новым вызовом.

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До сих пор публике показывались лишь компьютерные изображения новейшего американского стратегического бомбардировщика B-21. В октябре корпорация Northrop Grumman продемонстрировала 11-секундное видео с этим летательным аппаратом, но сам он был прикрыт огромным белым полотнищем. В конце ролика на экране высвечивалась дата: 2 декабря 2022 года. И надпись: «Это изменит все». В этот день журналисты смогут наконец заснять физический прототип бомбардировщика, аналога которому, как утверждают его разработчики, в мире пока нет.

Показ на заводе Northrop Grumman в городе Палмдейл (штат Калифорния), впрочем, тоже пройдет в условиях ограниченного доступа: фотографам заранее указали, с каких ракурсов машину можно снимать, а с каких нельзя, и запретили брать с собой телеобъективы. Пентагон хочет показать свое новое чудо техники, но так, чтобы оппоненты — прежде всего Россия и Китай — не узнали о нем лишнего.

«Презентация B-21 Raider станет историческим моментом для наших военно-воздушных сил и страны. В последний раз мы представляли новый бомбардировщик более 30 лет назад»,— заявил начальник штаба ВВС генерал Си Кью Браун. По его словам, ударный бомбардировщик шестого поколения постепенно заменит B-1 Lancer, B-2 Spirit (именно он был представлен в конце холодной войны — 22 ноября 1988 года там же, в Палмдейле) и B-52 Stratofortress (спроектированный еще в 1950-х). B-21 Raider станет основой стратегической авиации США.

Новый самолет способен нести как обычное, так и ядерное оружие. По данным Пентагона, он обладает «непревзойденной малозаметностью» и «повышенной выживаемостью».

По форме он — так же, как и B-2 — напоминает «летающее крыло», но, видимо, будет несколько меньших размеров (с размахом крыльев не более 45 метров). Машину назвали не B-3, как многие изначально ожидали, а B-21: «бомбардировщик 21-го века». Raider — в честь «рейда Дулиттла» — знаменитого налета 16 американских бомбардировщиков на Японию в 1942 году под руководством Джеймса Дулиттла. В церемонии наделения летательного аппарата таким названием принял участие последний живой ветеран этого рейда Ричард Коул.

Первый испытательный полет прототипа B-21 должен состояться в 2023 году с авиабазы Эллсуорт (Южная Дакота). Изначально он планировался на конец 2021 года, но затем неоднократно переносился. На заводах Northrop Grumman в разной степени сборки сейчас находятся еще пять таких машин. Контракт на разработку бомбардировщика компания подписала с Пентагоном в 2015 году в рамках программы Long Range Strike Bomber («дальний ударный бомбардировщик»), выиграв тендер у консорциума Boeing и Lockheed Martin.

Американские СМИ тогда сообщали, что на соответствующие работы из бюджета будет выделено более $21 млрд. Впоследствии ВВС США заказали около ста B-21. Стоимость одного самолета оценивается в $639 млн. Пентагон может в будущем дозаказать еще примерно 50 таких аппаратов. Принятие B-21 на вооружение ожидается в 2025–2027 годах.

«Появление B-21 станет довольно важным фактором международной безопасности, причем как в ядерной, так и в неядерной сфере,— считает научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович.— Обращает на себя внимание достаточно значительное число планируемых бомбардировщиков, хотя и по существующим B-2A были значительно более серьезные идеи, прерванные прекращением прошлой холодной войны».

Важным с точки зрения интересов России эксперт также считает тот факт, что сразу запланированы и «ядерный», и «неядерный» варианты бомбардировщика.

«Практика в сфере контроля над вооружениями, в том числе и в рамках действующего Договора о стратегических наступательных вооружениях между Россией и США, показывает, что вывод из зачета стратегических бомбардировщиков, адаптированных под исключительно неядерные вооружения, является задачей решаемой, но далеко не самой простой, и до сих пор у российской стороны остаются вопросы по таким процедурам в отношении части американского парка B-52H»,— напомнил он.

Соответственно, если предположить, что по мере строительства B-21 Raider сохранится контроль над стратегическими наступательными вооружениями в том или ином формате, то заранее, по словам эксперта, следует подумать над верифицируемыми внешними и функциональными отличиями «ядерных» и «неядерных» бомбардировщиков. «С другой стороны, здесь мы видим очередной аргумент в пользу приверженности российскому подходу в части так называемого уравнения безопасности, то есть учета всех — ядерных и неядерных — вооружений, способных выполнять стратегические задачи»,— отмечает Дмитрий Стефанович, добавляя, что в этом плане B-21 (в связке с существующими неядерными крылатыми ракетами семейства JASSM и перспективной ядерной LRSO) «является ярчайшим примером именно такого оружейного комплекса».

Российское ПАО «Туполев» тем временем работает над собственным «летающим крылом»: перспективным авиационным комплексом дальней авиации (ПАК ДА, «изделие 80»).

В 2019 году Казанский авиазавод имени Горбунова (филиал ПАО «Туполев») приступил к созданию опытных образцов ПАК ДА (их количество не раскрывалось), а выкатку первого из них планировалось осуществить в 2021–2022 годах (см. “Ъ” от 14 мая 2019 года). Пока этого не произошло. Военные исходили ранее из того, что первый полет ПАК ДА совершит в 2025–2026 годах, а серийное производство начнется в 2028–2029 годах. Однако в итоге сроки, видимо, сдвинутся.

Что касается Китая, то 11 ноября издание South China Morning Post со ссылкой на источники в военных кругах сообщило, что КНР может вскоре представить образец своего нового бомбардировщика Xian H-20. Он, как отмечалось, также разработан с задействованием стелс-технологий и призван стать ответом на американский B-21. Однако китайские власти этот вопрос пока официально не комментируют.

Елена Черненко