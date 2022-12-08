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Коммерсантъ FM
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«Галамарт» подпитает продажи

Непродовольственная сеть планирует продавать продукты

Ритейлеры, торгующие товарами для дома, выходят в продовольственный сегмент. Так, сеть дешевых магазинов «Галамарт» намерена расширить ассортимент за счет продуктов. Другой непродовольственный ритейлер этой категории — Fix Price запустил такой бизнес ранее, но продажи продуктов у сети пока невелики.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

О планах федеральной франчайзинговой сети дискаунтеров с товарами для дома «Галамарт» расширить ассортимент за счет продуктов питания стало известно из вакансии на портале HeadHunter. Компания ищет руководителя нового товарного направления «Продукты питания». В «Галамарт» комментарий не предоставили.

Розничная сеть хозяйственно-бытовых товаров «Галамарт» включает более 450 магазинов в России и Белоруссии. Первый магазин сети запустили в 2009 году. Изначально точки открывались под брендом «Магазин постоянных распродаж», после ребрендинга в 2013 году переименованы в «Галамарт».

Партнер One Story Ольга Сумишевская считает, что за счет расширения ассортимента через продукты питания «Галамарт» стремится диверсифицировать бизнес, а также повысить посещаемость своих торговых точках. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что включение в ассортимент продуктов питания позволит ритейлеру повысить плотность продаж. В ситуации снижения покупательской способности продукты питания в составе ассортимента магазинов выглядят одним из возможных форматов развития бизнеса, говорит эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская.

При формировании ассортимента продовольственных товаров «Галамарт» может опираться на опыт своего основного конкурента — сети Fix Price, дополнившей непродовольственный сегмент продуктами питания, считает господин Бурмистров. Но в Fix Price говорят, что продукты питания занимают небольшую долю в ассортименте. При этом доля продуктов питания в общем объеме розничных продаж Fix Price в этом году незначительно снизилась: в третьем квартале 2022 года она составила 27,2% против 27,9% в аналогичный период 2021 года и 30,9% — во втором квартале 2022 года.

Поставщики и производители продовольствия также проявляют интерес к сотрудничеству с сетями типа Fix Price, говорит зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. По его словам, прежде всего это касается производителей, у которых не получается попасть на полки крупных федеральных сетей. Но, добавляет господин Леонов, поставщикам бывает сложно вписаться в узкий ассортимент и цены данных сетей.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов предполагает, что «Галамарт» может протестировать закупки и продажи продовольственных товаров, чтобы затем их полноценно включить в основной состав ассортимента новых жестких дискаунтеров малого формата. Как ранее писал “Ъ”, «Галамарт» планирует открыть несколько первых торговых точек в новом для себя формате площадью около 100 кв. м в Челябинске, Перми и Екатеринбурге. Сейчас площадь большинства торговых точек сети составляет 350–400 кв. м.

Сегодня наблюдается высокий спрос на франшизы небольших магазинов «у дома» в эконом-сегменте, отмечает Анна Рождественская. В частности, активно развивается франшиза сети «Авокадо». Также есть запрос и на открытие дискаунтеров «Чижик», принадлежащих X5 Retail Group, однако у этой сети нет франшизы, уточняет госпожа Рождественская. Интерес ритейлеров к магазинам малых форматов подтверждается и потребительским поведением. По данным NielsenIQ, около 45% посетителей дискаунтеров совершают покупки в них раз в неделю и чаще. А продукты питания вышли в топ наиболее приобретаемых товаров в таких магазинах. По оценке аналитиков NielsenIQ, на фоне растущей инфляции и сокращением реальных доходов 89% потребителей считают цену главным критерием для выбора продукта.

Алина Савицкая

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