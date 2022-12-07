Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Нижегородец выпал с балкона во время обыска в квартире

Житель Нижнего Новгорода выпал с балкона своей квартиры на улице Володарского во время обыска 7 декабря, который проводили у него сотрудники следственного комитета, сообщил источник «Ъ-Приволжье» в правоохранительных органах. Мужчина скончался на месте.

По данным Telegram-каналов NiMash и 112, погибший – креативный директор российской IT-компании AGIMA Григорий Коченов, у которого якобы нашли детскую порнографию. В пресс-службе компании сообщили, что им не известно о происшествии, и не стали комментировать ситуацию.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...