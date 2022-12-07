Вместо комитета цифрового развития и связи Курской области Сергей Коржевников будет руководить аналогичным министерством

Губернатор Курской области Роман Старовойт подписал документы о преобразовании регионального комитета цифрового развития и связи в министерство. Руководитель ведомством по-прежнему будет Сергей Коржевников.

По словам губернатора, цифровизация является одной из важных тем для региона: «В первую очередь, это доступность государственных услуг в электронном виде для курян. Вместе с коллегами продолжим планомерно развивать цифровую среду в области. Уверен, сотрудники министерства будут вести успешную и эффективную работу по своим направлениям».

В рамках реформирования администрации Курской области в правительство планируется создать 17 министерств. Роман Старовойт уже преобразовал девять ведомств — внутренней политики; строительства; сельского хозяйства; образования и науки; управлению имуществом; финансов и бюджетного контроля; ЖКХ и ТЭК; социального обеспечения; цифрового развития и связи.

В большинстве случаев руководителями министерств остались те же люди. Сам Роман Старовойт при этом не будет возглавлять правительство, оставив должность председателя своему первому заместителю Алексею Смирнову.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Губернатор отстаивает тандем».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте