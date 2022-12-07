Новогодние игрушки, свечи и хлопушки

Сколько денег россияне тратят на Новый год и как планируют его отмечать?

Для более чем 40% россиян Новый год остается самым главным праздником в году. Они тратят на него больше всего денег, покупая продукты и подарки, а также считают этот праздник самым семейным. Такие данные были получены в ходе опроса «АльфаСтрахование».

Треть опрошенных тратят больше всего денег на празднование Нового года. Чаще всего Новый год респонденты отмечают в узком семейном кругу (почти 41%) или с друзьями (26%). При этом треть россиян, которые приняли участие в опросе «АльфаСтрахование», в этом году планируют предстоящие праздники провести дома перед телевизором (33,6%) или ходить в гости (25,6%).

16% намерены отправиться в путешествия по России, а 9,3% — готовятся выехать на отдых за границу. Несмотря на то, что отдыхать поедут немногие, отказаться от празднования Нового года в России в пользу путешествия абсолютное большинство опрошенных не готовы. 56,4% респондентов предпочтут отмечать главный зимний праздник.

На то, чтобы устроить настоящий праздник, 55% участников исследования начинают копить заранее. Основная статья расходов — продукты (25%) и подарки (23%). Еще 17% тратится на деликатесы к столу, а почти 12% — на фейерверки. В общей сложности на новогодний стол жители страны планируют потратить до 25 тыс. руб.: от 10 до 15 тыс. руб. — 32,6%, от 15 до 25 тыс. руб. — 25,8%, от 5 до 10 тыс. руб. — 28%.

Не менее важная статья расходов — подарки. 29,5% респондентов готовы потратить на них от 5 до 10 тыс. руб. Еще 27% — от 15 до 25 тыс., а 25,8% — от 10 до 15 тыс. В два раза меньше опрошенных — 12,4% — не боятся существенных трат от 25 до 50 тыс. руб.

Экономить россияне готовы в первую очередь на фейерверках (23,5%) и новогодних нарядах (16,6%). Также сократить траты можно на деликатесы, алкоголь и украшения для дома, считают участники исследования.

Мы также поинтересовались, в пользу чего готовы люди отказаться от подарков. И оказалось, что почти 40% опрошенных от подарков отказываться не готовы вообще. А те, кто готов, взамен хотели бы не стоять в Новый год у плиты, не убираться дома, иметь возможность встретить праздник в ресторане или получить ящик шампанского. Мы видим, что люди ждут праздника, готовятся к нему и хотят новогоднего чуда. Искренне желаем, чтобы оно случилось у каждого.

В опросе приняли участие почти 1,3 тыс. человек, проживающих в мегаполисах.

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АО «АльфаСтрахование»