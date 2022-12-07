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Реку Имзу и ее приток расчистили в Нижегородской области

Специалисты завершили основные работы по расчистке русла реки Имзы и ее притока реки Княгинки протяженностью 2,5 км. Со дна извлекли около 6 тыс. кубометров отложений и водной растительности. Стоимость проекта составила 10,6 млн руб., сообщили в пресс-службе правительства региона.

Работы вели в рамках нацпроекта «Экология». Русла рек очищали с помощью экскаватора, который перемещался вдоль воды по временным дорогам. На берегах уже выкорчевали аварийные деревья, мелколесье и кустарники, позже там посеют травы.

«Нацпроект "Экология" — один из самых сложных в части используемых подходов, методик и технологий. Десятилетиями не проводились комплексные работы такого уровня, а небольшие реки становились зоной отчуждения. Люди жили рядом, но пользоваться таким соседством было невозможно. Расчистка русел этих рек улучшит условия для 6,5 тысячи жителей региона. Эффект почувствуют и те, кто приезжает отдыхать на берег реки»,—сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Всего в Нижегородской области протекает более 9 тыс. рек и ручьев, из них 600 рек длиной более 10 километров. Их постоянно обследуют, чтобы при необходимости включить в список для расчистки за счет средств федерального бюджета.

Анастасия Еремина

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