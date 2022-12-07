Инвестиции на подлете

В абхазском Сухуме планируют реконструировать воздушную гавань. Ее могут открыть в 2024 году, сообщили власти республики. В работы по восстановлению собирается вложиться российский инвестор — переговоры с ним уже ведут. По данным СМИ, развитие аэропорта в Сухуме заинтересовало инвесторов из РФ после закрытия южных аэропортов из-за военных действий на Украине. Для обеспечения пассажиропотока в 1,5 млн человек в год в аэропорт нужно вложить не менее 10 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

И хотя такая идея в целом перспективна, есть множество проблем, говорит главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров: «Разговоры о восстановлении аэропорта в Сухуме идут не один год. Это было бы очень перспективно для развития Абхазии как туристического направления, поскольку многие путешественники, у которых конечный пункт — абхазский курорт, летят через Сочи. Это не совсем удобно.

Кроме того, сам Сухум имеет большой потенциал — он явно недооценен. Без аэропорта развивать его как курорт достаточно сложно. Пассажирский терминал, само строение, по своим масштабам отвечает требованиям, но его надо реконструировать, оснастить новым оборудованием. Много лет там ничего не делали, все, что было, пришло в упадок: подъездные пути, перроны, парковки. Надо понимать, в каком состоянии взлетно-посадочная полоса, стоянки.

Кто будет это делать? Инвестор? Если мы говорим о российских аэропортах, аэродромной инфраструктурой занимается государство на свои средства, а частный инвестор — инфраструктурой, которая обслуживает пассажиров. Как выстроит свою позицию абхазское правительство, что именно передадут инвестору и в каких долях, пока не совсем понятно.

Если потенциальным инвесторам дадут какие-то гарантии, расширят права собственности, дело пойдет быстрее».

По данным погранслужбы, в прошлом году Абхазия была крупнейшим направлением выезда россиян за рубеж. Туда по разным причинам отправились более 5 млн человек. А только за девять месяцев этого года погранслужба зафиксировала 4,4 млн поездок. Один из главных нюансов в том, что Абхазия имеет статус частично признанной республики, но в нынешних условиях риски для бизнеса гораздо ниже, чем год назад, рассуждает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев:

«Аэропорт действительно пользовался большой популярностью в советские времена. После известных конфликтных событий перевозки прекратились, но инфраструктура находится в таком состоянии, когда за приемлемые деньги восстановить ее возможно. Российская сторона заинтересована в открытии такого сообщения, понимая, что можно будет обслуживать немалый поток туристов, загрузить отечественные авиакомпании.

Действия отчасти сдерживали санкционные риски, которые были. Перевозчики, которые курсировали по обширной международной маршрутной сети, при выполнении полетов в Абхазию рисковали тем, что им закроют другие направления. Сейчас ситуация в связи с введенными масштабными ограничениями поменялась. С точки зрения географического расположения вероятность того, что различные запреты повлияют на совершение рейсов в Сухум, пока не просматривается».

Аэропорт расположен в 18 км от Сухума. Его построили в середине 50-х годов прошлого века, но закрыли в 1993-м после грузино-абхазской войны. Спустя 13 лет Международная организация гражданской авиации ICAO аннулировала код воздушной гавани и изъяла информацию о ней из своих документов. Разговоры о возобновлении работы аэропорта ведутся с 2008 года, когда Россия признала независимость республики. При этом официальный Тбилиси считает Абхазию частью Грузии. Об этом также говорится в резолюции Генассамблеи ООН.

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Сабина Адлейба