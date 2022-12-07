FT: страны ЕС попросили ослабить санкции против России из-за поставок удобрений

Несколько стран—членов Евросоюза, включая Германию и Францию, призывают Брюссель скорректировать санкции против России, чтобы облегчить поставки российского зерна и удобрений бедным странам. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на документ с изложением позиции Еврокомиссии.

По данным издания, с просьбой скорректировать продовольственные ограничения к ЕК также обратились Нидерланды, Испания, Бельгия и Португалия. При этом FT сообщает, что комиссия ранее предоставила странам ЕС инструкции по разрешению транзита российского зерна и удобрений, но транспортные операторы считают их недостаточно надежными, чтобы гарантировать правовую защиту.

Согласно документу, грузы с удобрениями все равно задерживаются в европейских портах, потому что компании опасаются участия в сделках с подсанкционными российскими компаниями. В сделках неохотно участвуют европейские финансовые учреждения, страховщики, перевозчики и оптовики, передает FT.

Представитель ЕС в разговоре с изданием подчеркнул, что в союзе нет санкций, ограничивающих транзит продовольствия из России в третьи страны. «На самом деле, объем экспорта удобрений из России в третьи страны после введения санкций не уменьшился»,— добавил он.

При этом, отмечает FT, Африканский союз с мая жалуется на действие санкций ЕС, в результате которых заблокированы поставки зерна и удобрений из РФ. 3 июня глава Африканского союза президент Сенегала Маки Салл встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. На встрече господин Салл выступил за отмену ограничений, которые действуют в отношении российских зерновых культур и минеральных удобрений. Издание также приводит данные ООН, согласно которым количество человек, испытывающих острую нехватку продовольствия, после начала военной операции увеличилось на 70 млн.

Российская сторона неоднократно жаловалась на экспортные ограничения для российских удобрений, которые сохраняются даже в условиях зерновой сделки, заключенной с Украиной при посредничестве Турции и ООН 22 июля. 23 ноября господин Путин заявил о намерении обсудить с ООН возобновление работы аммиакопровода Тольятти—Одесса. Условием украинской стороны для разрешения на транзит российского аммиака стал обмен пленными по формуле «всех на всех».

О перспективах российской пшеницы на мировом рынке — в материале «Ъ» «Зерновая переделка».

Эрдни Кагалтынов