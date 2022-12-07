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обновлено 15:07

Глава Удмуртии: в регионе не ожидается «астрономических цифр» снижения экспорта

Удмуртия традиционно демонстрировала большой рост по экспорту, однако некоторое снижение объема будет неизбежно. Об этом рассказал глава региона Александр Бречалов на прямой линии в ответ на вопрос об открытых в 2022 году экспортных рынках.

«Мы всегда показывали большой рост по экспорту, просто астрономический, особенно по республике. И все сейчас в ожидании, что же скажут по экспорту. Наверное, обвалилось все? Никому не нужна наша продукция? Конечно, какое-то снижение объема экспорта будет, это неизбежно, потому что так просто новую логистику, новую маршрутизацию не выстроить. Но тем не менее это не какие-то астрономические цифры»,— заявил глава региона.

В Удмуртии пройдет экспортный совет, в рамках которого подведут итоги. От предпринимателей республики получат обратную связь касательно того, «что продавать и куда везти». «Мы понимаем, что сейчас надо переориентироваться на страны Ближнего Востока, Юго-восточной Азии, Африки»,— отметил Александр Бречалов.

«Статистика точная наука. Количество людей, которые проживают в странах, не поддержавших санкции, больше кратно, чем в тех странах, которые ввели против нас санкции»,— заявил глава Удмуртии.

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