Кравцов: подвиги героев военной операции включат в учебники истории

В школьные учебники по истории войдут подвиги российских героев военной операции на Украине, подтвердил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он напомнил, что военную операцию уже обсуждают со школьниками на «Разговорах о важном».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Кравцов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Кравцов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«То, что герои СВО будут включены в учебники истории, это однозначно. Уже большая работа ведется, мы в том числе на уроках "Разговоры о важном" темы поднимаем»,— рассказал ТАСС министр.

В сентябре Минпросвещения внесло поправки в Федеральный государственный образовательный стандарт Планируется внести в школьные программы по истории для 10–11-х классов разделы о военной операции на Украине. Учителя опасаются, что ведомство хочет превратить их в «политических комиссаров». Новые программы по истории уже направили в Минюст.

Подробности — в публикации «Ъ» «Специальные военные уроки».

Лаура Кеффер