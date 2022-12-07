США пообещали препятствовать работе России в G20

Вашингтон намерен препятствовать взаимодействию России с международными организациями, включая G20. Об этом говорится в пояснительных материалах к проекту оборонного бюджета США.

В материалах документа предписывается политика по исключению представителей России из работы G20, Базельского комитета по банковскому надзору, Совета по финансовой стабильности, Международной ассоциации страховых надзоров и Международной организации комиссий по ценным бумагам.

6 декабря Сенат Конгресса США согласовал оборонный бюджет страны на 2023 год, который составит $847,3 млрд, в том числе $800 млн — на военную помощь Украине. Ранее документ был согласован Палатой представителей.

Ранее исключить Россию из G20 просили власти Украины. Занять место РФ в организации также хотела Польша. Против этого неоднократно выступал Китай. Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь говорил, что ни один член объединения не может лишать членства другого.

Дарья Эрозбек