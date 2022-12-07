В Каневском районе полицейские после погони задержали пьяного водителя

В Каневском районе сотрудники ГИБДД задержали водителя автомобиля «Лада 210740», который не выполнил требование об остановке и попытался скрыться. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В ходе освидетельствования было установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Водителя задержали на улице Длинной. Им оказался 45-летний ранее судимый местный житель. В отношении задержанного завели уголовное дело по статье 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет. На время следствия мужчина находится под подпиской о невыезде.

Альбина Баразгова