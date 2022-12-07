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Новым президентом ассоциации «Удмурт Кенеш» стал депутат госсовета Удмуртии Андрей Ураськин

Всеудмуртскую ассоциацию «Удмурт Кенеш» возглавил председатель постоянной комиссии госсовета Удмуртии по культуре, туризму и национальной политике, директор Государственного национального театра республики Андрей Ураськин. Информация об этом появилась в официальной группе организации во «ВКонтакте». Соответствующее решение приняли делегаты внеочередного Всеудмуртского съезда.

Фото: пресс-служба всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш»

Фото: пресс-служба всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш»

Ранее данную должность занимала вице-спикер республиканского парламента Татьяна Ишматова. Объединение она возглавляла с 2016 года.

Напомним, господин Ураськин избирался депутатом госсовета Удмуртии пятого и шестого созывов, а также членом Кизнерского районного совета депутатов пятого созыва. Ранее Андрей Ураськин также работал артистом и художественным руководителем Старо-Бодьинский центрального сельского дома культуры.

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