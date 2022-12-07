Белорусские дилеры распродали авто

Дефицит бюджетных марок и ограничения на покупку для россиян — в Белоруссии стало сложнее приобрести автомобиль. Дилеры некоторых брендов говорят, что в наличии осталось не больше десятка машин. Сложно купить и китайскую Geely, в центрах говорят, что больше не принимают клиентов из России. Многие из них столкнулись с трудностями при постановке авто на учет дома. Тем не менее, по словам специалистов по подбору, покупать машину в Белоруссии по-прежнему выгодно. Но есть ли выбор? Разбиралась Елена Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В Минск едут не только за марками, которые ушли с российского рынка, но и за теми, которые на нем еще представлены. Причина проста — на покупке новой машины можно сэкономить до 20%. Например, кроссовер Geely Coolray в комплектации «комфорт» в Белоруссии стоит чуть больше 1,5 млн руб. В России за него придется заплатить больше 2 млн руб. Правда, оформить сделку стало сложнее, и клиенту с российским паспортом в покупке, скорее всего, откажут.

В дилерском центре Geely Automobile Holdings Limited говорят, что поставить на учет такую машину в России будет трудно: «Пакет документов, с которым мы отправляем к вам автомобиль, не подходит для получения российского электронного паспорта транспортного средства.

На самом деле белорусский и российский ПТС — совершенно разные электронные документы. У нас был опыт продажи авто в Россию, но клиент решал этот вопрос четыре месяца. Не знаю точно, чем у него все закончилось, но, видимо, ему все-таки удалось поставить свою машину на учет в РФ. Как тогда выходить из ситуации? При покупке подержанного авто того документооборота, который действует для новых машин, нет».

По словам сотрудника, с Geely такие проблемы возникают из-за местного производства. Другие марки россиянам продают без проблем. В белорусских дилерских центрах KIA и Renault “Ъ FM” сообщили, что никаких ограничений не вводили. Причем перевести деньги предлагают на их счет в российском банке.

Правда, сейчас в наличии есть далеко не все популярные модели. В Renault, например, рассказали, что фактически распродают остатки: «В наличии есть Duster, но только в одной комплектации — Style — это полный привод, бензиновый двигатель и механическая коробка передач.

Цена такого автомобиля — 2 млн 60 тыс. российских рублей. В данный момент в наличии очень мало авто, меньше 10 штук. К сожалению, новых не будет. Мы распродаем то, что завезли, пока еще работал завод в России. Новых поставок нет и не будет».

Сайты белорусских дилеров премиум-марок выглядят совсем скудно. Чаще всего, в разделе «наличие» либо подержанные автомобили, либо те, которые уже зарезервированы. Как говорят игроки рынка, сейчас новые BMW или Audi привозят в основном под заказ. Причем найти их в Европе проще, чем марки среднего ценового сегмента.

Так что дефицит предложения в Белоруссии объясним, резюмирует учредитель компании «Автодегустатор» Арарат Мардоян: «Частные клиенты, которые едут в Белоруссию за автомобилем, в половине случаев возвращаются с пустыми руками. Направления концентрируются. Белорусские официальные дилеры по своим квотам не имеют столько возможностей, чтобы ввозить и обеспечивать весь спрос из России. С машинами ушедших брендов, особенно по среднему и бюджетному сегменту, есть большой дефицит».

Тенденцию подтверждает и статистика белорусского рынка. Продажи зарубежных машин упали в 20 раз по сравнению с ноябрем 2021 года. Связывают это как раз с сокращением бюджетного сегмента. А лидерами стали китайская Geely и российская Lada. За последней, кстати, некоторые россияне тоже осенью ездили в Белоруссию.

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