Управление ЖКХ Липецкой области возглавил Никита Путилин

Никита Путилин возглавил управление ЖКХ Липецкой области в статусе исполняющего обязанности руководителя. Об этом сообщили в обправительстве.

Никита Путилин родился в 1987 году. В 2013 году окончил Липецкий государственный технический университет, затем служил в армии. Работал начальником производственно-технического отдела в липецком областном водоканале, позже стал первым заместителем гендиректора — техническим директором липецкого районного водоканала. В августе 2022 года назначен на замначальника регионального управления ЖКХ. В частности, курировал восстановление инфраструктуры в Володарском районе Донецкой народной республики, отвечал за обновление образовательных организаций, ремонт и модернизацию систем отопления, водоснабжения и водоотведения.

На посту главы ведомства Никита Путилин сменил Александра Завертяева, который ушел из ведомства в октябре. В качестве руководителя управления ЖКХ господин Путилин будет курировать капремонт в многоквартирных домах, водоснабжение и водоотведение, переселение из аварийного жилья, благоустройство, предоставление жилья детям-сиротам.

О крупном коммунальном проекте в областном центре читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Липецк разделил концессии».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте