Находящийся под следствием глава уральского Союза десантников отправился на Донбасс

Председатель свердловского отделения Союза десантников Евгений Тетерин, обвиняемый в посредничестве в даче взятки, оправился в Луганск в зону военной спецоперации (СВО). Об этом в ходе заседания по делу господина Тетерина заявила судья Верх-Исетсткого суда Екатеринбурга Юлия Меркулова.

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«Поступила справка от Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, согласно которой в целях организации налаживания работы с командованием по решению вопросов, возникающих у военнослужащих, находящихся в зоне проведения СВО, 10 ноября туда был направлен представитель Татьяны Мерзляковой руководителя общественной приемной уполномоченного Евгений Тетерин. Дата возвращения Тетерина неизвестна», — цитирует госпожу Меркулову корреспондент «Ъ-Урал».

Адвокат обвиняемого Дмитрий Бушухин отметил, что Евгений Тетерин планировал приезжать на судебные заседания, однако из-за «сбоя» и нерегулярных рейсов из Донбасса он с 10 ноября не может прилететь в Екатеринбург.

Уголовное дело в отношении Евгения Тетерина было возбуждено в ноябре прошлого года. По данным источника «Ъ-Урал», в деле также фигурируют директор ООО «Уралщебень» Вячеслав Иванов и руководитель «Шабровского карьера» Ибад Гурбанов. Последний, как считает следствие, передал Евгению Тетерину часть взятки, предназначавшейся сотруднику Федеральной налоговой службы.

Взятку, по информации «Ъ-Урал», обвиняемые решили дать после того, как в деятельности предприятия, осуществлявшего разработку недр в Шабровском карьере, выявили ущерб экологии в размере более 400 млн руб. «Впоследствии Тетерин должен был передать деньги другому “решале”, который в свою очередь планировал отдать их представителю надзорного органа», — отмечал источник.

В марте этого года Евгению Тетерину предъявили новое обвинение. Вину он не признает.

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Катерина Якушева, Илья Смирнов