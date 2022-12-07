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обновлено 13:12

Пермский бизнесмен осужден за мошенничество при поставках мебели в школы

Кировский суд Перми вынес приговор руководителю пермской фирмы, который обвинялся в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Как было установлено в ходе следствия, бизнесмен с мая 2018-го по февраль 2020 года, зарегистрировав на свое имя коммерческую организацию, похитил у образовательных учреждений региона свыше 1,3 млн руб. Злоумышленник направлял в школы коммерческие предложения о продаже мебели и инвентаря. Получив согласие, он изготавливал контрактную документацию, согласно которой обязательным условием являлась полная предоплата. Всего мошенник смог заключить договоры с 26 школами. При этом все сделки заключались без проведения торгов, поскольку сумма контракта в каждом случае не превышала допустимый, установленный законодательством финансовый предел. Поступившими на его банковские счета денежными средствами он распоряжался по своему усмотрению.

Суд с учетом позиции государственного обвинения приговорил виновного к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также с учетом ранее вынесенных решений по искам образовательных учреждений, рассмотренных Арбитражным судом Пермского края, частично взыскал причиненный преступлением ущерб.

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