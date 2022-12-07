В Сочи двое застройщиков осуждены за обман покупателей жилья

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда отклонила апелляционную жалобу сочинских застройщиков Евгения Голоднюка и Андроника Устьяна, которые признаны виновными в мошенничестве со средствами покупателей жилья, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Подсудимый Голоднюк отправится в колонию на 6 лет, подсудимый Устьян – на 4,5 года.

По информации суда, в 2016 году застройщики начали возведение многоквартирного жилого дома в микрорайоне «Южные культуры» Адлерского района Сочи, при этом они не имели разрешения на строительство. Злоумышленники активно размещали рекламные сообщения и заключали с гражданами договоры инвестирования, вводя покупателей жилья в заблуждение. Всего жертвами обмана стали восемнадцать семей, сумма ущерба в сообщении суда не уточняется. В октябре 2017 года пятиэтажный жилой дом был признан самовольным строением, подлежащим сносу. В апреле 2018 года снос здания был завершен.

В судебном заседании подсудимые Голоднюк и Устьян свою вину признали частично. Оба подсудимых не согласились с приговором Адлерского районного суда и обжаловали его в краевом суде, однако судебный акт был оставлен без изменений и вступил в силу.

Анна Перова, Краснодар